大陸上游新聞18日報導，澳門某酒店5月7日發生的兩裸女陳屍房間命案，宣告偵破。黑龍江籍33歲凶嫌趙X龍，涉嫌殺害地下匯兌女業務員，取得60萬元港幣赴賭場輸光後，再殺害另一名性工作者，戴假髮變裝離開澳門，經澳門警方查出身分，聯合大陸公安通緝，在趙嫌離境逃亡湖南山區10天後，在問路時被認出，通報警方逮捕歸案。

湖南刑偵日發布消息，在外省犯案，逃竄至湖南的命案嫌疑人趙X龍，在洪江市落網，結束了10天逃亡生涯。被捕時，趙嫌正在農家大口吃飯。

此前，澳門媒體報導，澳門某酒店5月7日發生發現兩具女屍，赤裸仰臥在同一房間窗邊地上，頸項各有勒痕，死因可疑。現場沒有發現兩名死者的證件及財物。當時有消息指，事發酒店房間非兩位死者登記，或不排除涉及非法匯兌活動。

警方深入調查發現，嫌疑人趙X龍持通行證在4月29日前往澳門，此後入住了當地多家酒店。5月5日起，向某大陸籍男子租用了案發房間。

7日案發當天，趙嫌哄騙第一名女死者、疑似「換錢黨」的大陸籍地下匯兌女業者進房，期間將她殺害。並於凌晨1時許，獨自離開房間，到附近賭場，將疑似第一名死者處取得的60萬港元，兌換籌碼並輸光。

同日凌晨約4時，趙嫌在酒店大堂相約第2名女死者（疑為性工作者）並將她殺害。約兩小時後，趙嫌獨自離開房間，乘坐計程車離開酒店。同日上午7時35分經關閘口岸離澳，潛逃大陸。後經調查發現，3月時，趙嫌也曾前往澳門。

澳門警方對媒體表示，凶案發生後，凶手清理了現場，戴假髮及帽子在澳門活動，具有一定的反偵察能力，這為案件調查增加了難度。不過，抽絲剝繭後，仍查出趙X龍（男，33歲，黑龍江人，有尋釁滋事前科）犯罪嫌疑重大，立即在大陸 、澳門兩地發布通緝。

湖南刑偵微信公眾號通報，5月7日凌晨，澳門發生一起命案，凶嫌逃竄至湖南。根據公安部統一部署，湖南省公安廳刑偵總隊迅速組織全省特別是永州、邵陽、懷化、婁底、湘西、常德、岳陽等地警力，攔截抓捕，並發布懸賞通告動員群眾舉報。

經大量偵查發現，犯嫌趙X龍逃竄至雪峰山脈的懷化市洪江市塘灣鎮，公安部刑偵局、湖南省公安廳、涉案地公安機關趕赴洪江市坐鎮指揮，懷化市、洪江市兩地黨委政府調集3000多名幹部、群眾和700多名警力合圍搜捕。

5月11日下午2時許，洪江市公安局追捕警方在塘灣鎮中山村村部附近的半坡處發現了趙X龍丟棄的機車，針對趙嫌可能藏匿、逃跑的線路研判分析，迅速成立了相關工作組開展圍捕工作。雪峰山脈蜿蜒綿亙，山高坡陡，樹木茂盛，地形十分複雜，正值懷化地區汛期，連日陰雨綿綿，這給追捕工作帶來了巨大困難。

警方和鄉鎮幹部堅守了7天7夜，在5月17日7時20分，接到線報，稱在懷化洪江市塘灣鎮中山村某路段，有一名穿迷彩服男子攔車問路，與通緝犯趙X龍高度相似。接報後，民警迅速趕往現場搜捕，經過20多分鐘搜索，7時48分在塘灣鎮中山村一農戶家門前將趙X龍擒拿歸案。趙X龍對違法犯罪事實供認不諱。

上游新聞記報導，湖南警方18日透露，這次抓捕只是協助外地警方辦案，證實就是澳門酒店雙屍案凶嫌落網。湖南警方將依懸賞通告，發出祕密檢舉獎金3萬元人民幣。