日前台北市立浩然敬老院爆發群聚事件，18日再傳出安養中心群聚，中正區私立博愛老人養護所有30人群聚感染；北市社會局長周榆修表示，該安養中心是依照老福法設立，由社會局管理，發生確診或群聚時，會直接通報主管機關與CDC，安養中心確實比較容易發生群聚事件。

北市府社會局表示，針對媒體報導，私立博愛老人養護所，目前機構內41名長輩中30位確診，1位長輩病徵較為明顯有住院治療，目前機構內長輩經醫師診療後，多數已開始投口服抗病毒藥物，住民狀況都算穩定。

北市府社會局指出，因目前社區疫情感染嚴峻，機構內的照護人力若是無症狀確診，很容易就會在人口密集的照護機構內快速散播，目前中央CDC也特別因應長照機構內群聚的狀況擬定出因應政策。

北市社會局強調，不論衛生局與社會局，在機構型態防疫上，一直都依照指引，從感染管控、篩檢分艙、視訊診療、預防投藥、中重症送醫及確診人力召回照護等資訊，都會即時掌握，確認機構內疫情的變化。

北市社會局提出抱歉同時解釋，病毒傳播的速度，與機構內的感染樣態，都是瞬息萬變，無法針對每一間機構感染狀單獨即時說明，社會局也難針對每間機構確診狀態發稿描述狀況。

北市社會局提出，根據中央流行疫情指揮中心提供資料，全國595家住宿型機構中，工作人員累計1526位確診，住民部分則有2881位，總計超過4400例，機構內確診狀態確實很嚴峻。

北市社會局特別說，社會局一直秉持著CDC 機構感控原則，機構內落實訪客管理，工作人員及住民日常健康監測，持續鼓勵機構長輩疫苗接種，有確診即該區域快篩，全機構並定期快篩檢視，分艙分流照護，依照指引操作，確診員工召回，一律經區網指揮官同意。

北市社會局補充，每一間機構都有一位媒合的視訊診療醫師，每日進行機構院民關懷，有症狀的住民盡快投藥，病況惡化的住民經診療醫師判斷後，盡速就醫。