豐原醫院「親子得來速」家長陪孩子排隊等候PCR，首日動線順暢方便許多。(民眾提供)

國內本土新冠疫情呈雪崩式的暴發，今天全國確診人數高達8萬5310人，台中市確診數暴增2000多人，全民岌岌可危！台中市政府加開「親子得來速」，山海屯及市區共有8家醫院提供PCR篩檢，豐原及梧棲童綜合醫院「親子得來速」家長陪孩子排隊等候PCR，首日動線順暢方便許多。

衛生局指出，台中市8家大型醫院配合開設「親子得來速」，大人、小孩快篩陽性，不必分開排隊等PCR檢測、問診與領藥。8家醫院分別為台中榮總、中國附醫、衛福部台中醫院、豐原醫院、大里仁愛醫院、童綜合醫院、光田醫院沙鹿、大甲院區等，都可協助採檢、就醫與領藥。

豐原醫院說，針對18歲以下民眾開設「親子得來速」，看診班次分為上午8時30分至11時30分、下午2時到5時；每周二全天兩班次皆有看診，周三為下午班，周四、五為上午班，周六、日、一為則無班次門診，有需求民眾，須至急診室就醫。

梧棲童綜合醫院表示，前幾天陸續有家長跟孩子確診，抱怨要分開排隊，有的幼童太小，家長要先陪孩子在兒童區採檢，大人再到成人的快篩陽通道再排一次，非常的浪費時間，目前這樣方便許多。