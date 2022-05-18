黃妃希望今年有望在家鄉再拿座金曲獎。（華特唱片提供）

江惠儀4度入圍金曲台語歌后，心情十分開心。（無限美好文創娛樂提供）

張涵雅以專輯《下半場》第6度入圍台語歌后。（好痛音樂提供）

賴慧如首度入圍台語歌后，一聽聞好消息激動噴淚。（時代創藝提供）

第33屆金曲獎18日公布入圍名單，金曲台語歌后朱海君擔任金曲入圍揭獎嘉賓，一揭曉到「最佳台語女歌手獎」，她剛好第一個就念出自己的名字，只見她模樣淡定，十分敬業，最後在台上感動說：「恭喜大家，謝謝大家。」

朱海君在2020年奪下首座台語歌后，聽聞4度入圍，興奮表示，以往都在錄影中得知入圍的消息，第一次擔任揭獎嘉賓，從口中說出自己的名字，難以形容的緊張感。

金曲台語歌后黃妃已拿下2屆台語歌后寶座，這次以專輯《無閂》第10度入圍金曲獎，開心說，對於得獎是保持平常心，但本屆金曲獎在家鄉高雄舉辦，熱情喊：「希望有機會在家鄉再拿座金曲獎回家。」

江惠儀在2019年奪下台語歌后，今年4度入圍「最佳台語女歌手」，她直說，很高興能被肯定，「希望因為入圍，專輯可以多賣幾張，讓我少虧一點，演唱會門票也可以多賣一點，讓公司少虧一點。」

張涵雅以專輯《下半場》第6度入圍台語歌后，感謝說，謝謝評審、前輩和好友的鼓勵，「第6次入圍已是我人生的金氏紀錄，我很感恩。」並提到，議員老公吳國寶今年沒有陪在身邊一起看入圍名單，但老公一個月前就開始很緊張、焦慮，甚至一直問「公布時間出來了嗎？今年機會大不大？」，她無奈說：「問到我快要去廟裡擲筊問神明了。」

賴慧如則是首度入圍台語歌后，一公布入圍時，她正忙錄製《綜藝大集合》，回到休息室發現手機的有爆炸多的恭喜訊息，讓她秒噴淚，「腦筋一片空白，從來沒想過金曲獎會跟我有關。」