政府在2016年修法加重詐欺犯在海外犯罪也要處罰規定，但修法前應如何裁判？最高法院刑事大法庭18日裁定，中華民國人民被訴在中華民國領域外（含香港與澳門）涉犯刑法第5條至第7條以外之罪，而無我國刑法之適用時，法院應諭知不受理之判決。

本件法律爭議在於國人在海外涉犯3人以上或用廣播電視、網路等，構成加重詐欺罪部分，在2016年12月2日修法新增加重處理規定，且在刑法第5條增列海外犯罪也要處理，刑事大法庭審理後認為，修法前要適用最有利於行為人之修正前規定，但無我國刑法之適用。

刑事大法庭審理後認為，我國刑事法院審判權之範圍，決定我國刑事法院是否得予審判；刑法適用法具有實體法與程序法之雙重性質，如有欠缺，即無我國刑法之適用，不為我國刑罰權所及，且為訴訟障礙事由，我國司法機關無從追訴、審判。

大法庭認為，如果個案非屬我國刑法適用範圍時，已構成訴訟障礙，欠缺訴訟要件，不可為本案之實體判決，性質上已屬法院對被告無審判權，不能追訴、審判，在偵查中檢察官應為不起訴處分，若經起訴，法院應諭知不受理判決，而非為無罪判決。