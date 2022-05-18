被建材業耽誤的設計師！1名女網友的母親想在繞境時擺攤提供素食，女網友的公公於是幫忙在一晚做出攤位看板，只見該看法僅用簡單材料做出栩栩如生、立體的玉米、飯麵和粽子，讓女網友驚嘆「公公燃燒了他的美工魂」，其他網友也大讚其手藝，「以後孫女美勞作業就有著落了」。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」分享，她的母親日前參加白沙屯媽祖遶境準備擺攤免費提供素食，因此請她的公公幫忙製作看板，沒想到公公做出的看板相當精美，不但用珍珠板做出栩栩如生的玉米、粽子模型，還用保麗龍球製成白飯，用棉線當作炒麵，超強手藝讓網友讚嘆。

女網友的母親想在繞境時擺攤供素食，女網友的公公幫忙在一晚做出攤位看板，僅用簡單材料做出栩栩如生、立體的玉米、飯麵和粽子讓女網友驚嘆。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

女網友的母親想在繞境時擺攤供素食，女網友的公公幫忙在一晚做出攤位看板，僅用簡單材料做出栩栩如生、立體的玉米、飯麵和粽子讓女網友驚嘆。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

女網友的母親想在繞境時擺攤供素食，女網友的公公幫忙在一晚做出攤位看板，僅用簡單材料做出栩栩如生、立體的玉米、飯麵和粽子讓女網友驚嘆。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

女網友的母親想在繞境時擺攤供素食，女網友的公公幫忙在一晚做出攤位看板，僅用簡單材料做出栩栩如生、立體的玉米、飯麵和粽子讓女網友驚嘆。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

原PO說「我公公燃燒了他的美工魂，一個晚上把巨無霸的看板做出來了，被建材業耽誤的設計師」，還說所有的造型都是公公自行發想的，讓她直說真的很扯，也說夫家與娘家的感情真的很好，好到令她羨慕。

其他網友也紛紛讚嘆原PO公公的手藝，「太強大了！一個晚上完成這麼多作品！而且做得好立體又精緻」、「公公也很適合幼稚園老師的工作」、「以後孫女美勞作業就有著落了」、「超強，請收下我的膝蓋」、「優秀的親家一家親」、「那個炒飯，我原本以為是湯圓」、「以後孩子上幼兒園的活動妝扮就靠公公了」、「好猛，簡單清楚又好看」。