市府祭出2案次免費協拍服務，今日說明會中吸引約18間業者到場參觀。（蔡明亘攝）

虛擬攝影棚結合5G專網技術，圖為5G設備基地。（蔡明亘攝）

桃園與新竹市政府合力將桃捷A17領航站旁的桃園陽光劇場，打造桃竹文化科技數位基地，建置全台首座「LED次世代虛擬攝影棚」，使用xR延展實境特效和5G專網技術，盼促進產業與攝影棚對接，擴大應用方式效益，並利用公共資源，降低業者製作成本。

桃市府藝文設施管理中心今舉辦LED次世代虛擬攝影棚協拍計畫說明會，現場共18間廠商出席，執行單位必應創造、工研院與其他合力業者共40人到場，介紹攝影棚設備與免費協拍服務計畫。

關於攝影棚環境，必應創造形象創意總監陳皆理介紹，現場共分4區，包括xR拍攝作業區、xR控台區、5G控制區以及表演者準備區，提供新媒體技術協作、5G技術應用服務、xR內容製作、動畫設計及攝影拍攝等服務。

陳皆理也說明傳統綠幕和xR攝影棚之差異，在螢幕上看到的綠棚拍攝方式中，演員無法清楚面對自己的畫面情境，身上光影融入感較低，另也有去背限制和環境空間的需求，不過綠幕和xR攝影棚仍各有擅長領域，皆為市場中必須的存在。

市府祭出免費協拍計畫，業者只要在6月2日前備齊文件送審，6月底前將進行評選小組面談審查，接著公告徵件結果，最後於11月30日拍攝完成並繳交報告。評選標準則包括技術與內容適切性、行銷效應、計畫合理性與計畫和桃竹之關聯性。