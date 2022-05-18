藝人吳心緹擁有甜美臉蛋與清新氣質，她從汽車廣告演清純女主角「小敏」發跡，去(2021)年在《全明星運動會》第2季賣力演出，再度擄獲大批觀眾喜愛。吳心緹日前自主居家隔離10天，並拍YouTube分享隔離日記，沒想到出關日快篩兩條線，PCR等了兩天結果呈陽性，讓她相當無奈；如今終於陽轉陰成功出關，吳心緹今(18日)分享她打撞球的模樣，模樣雖可愛但架桿卻遭網友笑虧：「姿勢錯誤」、「換拿刀比較正確」。

吳心緹因為參加《全明星運動會》，憑矯健身手及運動細胞圈粉無數；經過日前居隔確診痊癒出關後，今(18日)她在臉書發文表示正在嘗試打撞球，寫道：「會打的人，一看就知道我這個姿勢？」只見她頭紮招牌雙辮子妹妹頭，左手架桿、右手握桿，正瞄準著撞球檯上一顆橘球。

吳心緹打撞球被讚美姿滿分，但要把球打進的話還要調整一下握桿。（圖／取自吳心緹臉書）

吳心緹隨即留言吐自己槽：「答案：完全不會打！」調侃自己也逗得一眾網友笑虧她：「姿勢錯誤」、「妳這拿法換成刀還比較正確」、「那顆球，乍看以為是顆番茄」、「一看就知道不會進」；原來她右手側握是衝球的打法，求準進時應該虎口呈水平，出桿才不會歪。

但給她愛心的粉絲還是很多：「姿勢100」、「心緹女神」、「找不到這種雙馬尾的妹陪打了」、「心緹可愛就好」、「會不會打那已經不是主要問題了，而是持桿的人是誰」、「想學啊 我教妳啊～」，還有人提醒：「右手要緊貼身體」。吳心緹日前曾PO出與房思瑜、粿粿（Meigo）、晏柔中（Crystal）、席惟倫合拍的辣照，又無預警的曬出「半裸濕身照」，原來是為她從少女形象轉型成性感小女人的寫真書暖身。