遠東商銀舉行線上法說會，今年營運環境面臨疫情再起、俄烏戰火及大陸封城等利空，加上高通膨屢創新高及升息影響，該行第一季稅後淨利6.6億元，較去年同期減少17％，每股稅後盈餘（EPS）0.19元。

遠東商銀表示，該行總存款及總放款平均餘額分別較去年同期成長7％及7.8％，利息淨收益成長4％，其中隨著純網銀陸續開業，遠東銀旗下的數位存款「Bankee社群銀行」審慎因應市場競爭，積極結盟遠東集團所屬關係企業及科技新創業者，推出多項「圈粉」的創新金融服務奏效，開戶數持續成長，存款餘額逼近70億元大關。

但面對諸多衝擊政經事件爆發，加上美國聯準會及我央行啟動升息影響，對財富管理及跨境業務產生短暫性的衝擊，手續費淨收益較去年同期減少，海外收益表現持平，佔整體法金授信業務的25％。

遠東商銀指出，在全球政經環境的變局中，該行力保核心業務獲利動能，回歸穩健成長的軌道，第二季獲利回穩，前四個月自結累計稅前損益已超越去年同期，年成長為0.73％。至於資產品質控管得宜，第一季逾放比0.24％，較去年同期放善，備抵呆帳覆蓋率為558％。受投資重視的公司治理，該行表現資優，最新公布的第八屆公司治理評鑑，晉升上市公司組前5％名列前茅。

遠東商銀說明，該行訂於6月21日召開股東常會，將議決私募增資100億元以備併購及長期發展所需，及2021年盈餘擬配發每股現金股利0.43元、股票股利0.158元，合計0.588元。