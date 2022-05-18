台北市議員潘懷宗被控透過人頭帳戶詐領公費助理補助費，涉犯貪汙罪，士林地院開庭審理，潘懷宗認罪，並稱沒有將錢放入口袋，自己剛考上碩士，請求合議庭給予自新的機會，全案訂6月15日宣判。

潘懷宗被控在2002年起，透過辦公室主任陳玉臺，找來陳的胞姊、姪子、員工擔任人頭帳戶，每月將公費補助自人頭帳戶領出，用於紅白帖等私人用途，時間長達11年，總金額333萬餘元。

陳找來的人頭帳戶，當庭承認沒有從事助理工作，陳的胞姊更稱，是因為弟弟的請求，才會出借帳戶，潘懷宗稱，助理費用都是由陳玉臺控管，並保證沒有用於私人花費，都是花在選民身上，並稱「貪汙掛頭上，一輩子洗不掉」，請求法官考量是助理費是歷史共業，判決無罪是最好的。

蒞庭檢察官表示，被告坦承犯行，請鈞院考量犯後態度且已繳回犯罪所得，予適當刑度。審判長諭知，全案辯論終結6月15日宣判。