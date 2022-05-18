中共中央紀委國家監委網站發布消息指出，前中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

孫國峰， 1972年7月出生，1996年8月至2016年10月，先後任中國人民銀行貨幣政策司幹部、副主任科員、主任科員、副處長、處長、副司長；2016年10月至2018年8月，任中國人民銀行金融研究所所長；2018年8月任中國人民銀行貨幣政策司司長；2022年5月免職。