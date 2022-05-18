大興高中飛機修護科主任陳添德認為，老舊直升機躺著長灰塵實在可惜，便發起修復行動。（大興高中提供／蔡明亘桃園傳真）

大興高中20多年前獲贈的教練直升機，經歷老舊損壞，如今重獲新生。（大興高中提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市大園區大興高中20多年前接受陸航捐贈TH-55C教練直升機，多年前因重複操作老舊損壞，且零件短缺停產，校方便卸下它的「助教」身分。飛機修護科主任陳添德深感可惜，便號召師生克服缺料方法，經歷半年努力，終於讓這架老舊直升機重獲新生。

陳添德指出，看到這架直升機多年來被灰塵蒙蔽十分可惜，便與擁有各專業的教師合作，向國外訂購組件、更換引擎、將細部機件拆解潤滑組裝、重新噴漆機身等，許多學生也自願參與修復工作，利用平日課餘和假日時間協助，經過半年，原本斑駁的直升機宛如脫胎換骨，有了全新帥氣模樣。

參與修復的學生連友銓表示，教師以嚴謹態度修復直升機讓他印象深刻，須不厭其煩地按照飛機修護技令處理，這次他也學到飛機防腐防鏽與面漆噴塗，完成每道複雜工序讓他很有成就感。

另名學生黃奕琴則認為，氣動式工具操作看似簡單，但護具穿戴不能馬虎，稍有不慎就可能使機具損壞或人員傷亡，教師也常分享工安案例警惕大家，這是段很棒的經歷。

大興高中校長陳崑玉提到，飛機修護科近年在各全國賽皆有亮眼表現，今年全國技藝競賽再度獲得飛機修護類第一與第二名，並連3年榮獲全國技藝競賽金手獎第一名。大興高中董事長張建隆則說，非常高興看到教師帶領學生，將直升機整修成功，這是給大興50周年校慶最好的禮物。