淘帝-KY（2929-TW）今（18日）召開重大訊息記者說明會，代重要子公司淘帝（中國）服飾有限公司公告處分旗下淘帝樓，交易價格經戴德梁行和仲量聯行分別出具的評估報告中的評估價格中間值與對方議價為人民幣1.51億元。
同時，代重要子公司淘帝兒童服飾有限公司向關係人收購福州茂盛投資有限公司100％股權，取得旗下財茂工業園區不動產，交易價格經戴德梁行和仲量聯行分別出具的評估報告中的評估價格中間值與對方議價為人民幣6300萬元，投資金額占2022年第一季總資產比重為7.13％。
淘帝-KY指出，此次進行集團不動產交易，除依據該公司內控規定，亦經台灣誠信聯合會計師事務所出具專家意見，評估交易價格合理性，並有助於挹注淘帝-KY約人民幣5400萬元（約新台幣2.4億元）處分利益，若以該公司資本額新台幣10.95億元計算，此次不動產交易可為該公司貢獻稅前每股盈餘約2.2元。
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