新北市傳出不少確診者、接觸者苦等多日才拿到居隔單，更出現民眾衝到衛生所大鬧的事件，光是永和衛生所近一週就為此報警6到7次，永和分局表示，從今（18）日開始，每天將會編排1名制服警力在永和衛生所，以維護第一線醫護人員人身安全。

一紙居家隔離通知書讓新北許多民眾氣炸，除了有沒收到的情況，還有內容錯誤等狀況發生，因此不少人打電話或是親自前往區衛生所、區公所要求補發。

新北市副市長劉和然表示，市民拿不到居隔通知書，就會向第一線同仁抒發不滿，尤其是填錯資料沒辦法修改，只能衝到衛生所處理；新北市衛生局長陳潤秋也說，衛生所人員得手動替民眾修改，就有民眾不耐久候而動怒，而後續產生的紛爭和衝突，就會為第一線基層帶來壓力，並超出負荷範圍。

以永和衛生所為例，昨（17）日下午1時、2時左右，就分別有2名男子在申辦居隔書時情緒失控，不斷逼近護理人員，大聲咆哮，導致護理人員心生恐懼；據悉，永和衛生所一周以來，報警次數已達6至7次。

永和警方表示，為了維護醫護人員安危，從今日起，每日早上8點至晚上6點，將會編排1名制服警力至永和衛生所守望勤務，也會設置巡邏箱，納入巡邏線加強巡簽，並編排路檢點加強維安。