中共中央紀委國家監委網站18日公布，根據中共中央紀委國家監委駐人行紀檢監察組、天津市監察委員會消息指出，人行貨幣政策司前司長孫國峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查，於5月免職。

經濟觀察網報導，現任人行金融市場司長鄒瀾，將任貨幣政策司長。公開資料顯示，鄒瀾曾任人行金融市場司副巡視員、副司長等職位。在2019年5月，前人行金融市場司長紀志宏赴任建行副行長後，鄒瀾接替紀志宏擔任金融市場司長。

另一方面，大陸人社部網站18日消息指出，大陸國務院任免國家工作人員。任命夏先德為大陸財政部副部長，任命俞建華為海關總署長，任命陸進、解冰為國家文物局副局長。

大陸人社部網站顯示，免去俞建華的大陸商務部國際貿易談判代表、副部長職務，免去倪岳峰的海關總署長職務，免去鄒志武的海關總署副署長職務，免去郝軍輝的國家稅務總局副局長職務，免去王曉暉的國家電影局長職務，免去宋新潮、胡冰的國家文物局副局長職務。