工商協進會（18）日舉行「建構永續DNA 邁向淨零大未來」論壇，由工商協進會副理事長、富邦集團董事長蔡明忠發表開幕致詞並擔任綜合講座主持人，他指出，目前正是企業面臨低碳轉型的關鍵時刻，需要從內部治理、營運方針調整、利害關係人溝通、氣候相關財務揭露做起，進而做到產業轉型，希望透過產、官、學不斷對話的過程、凝聚共識，實現產業經濟與社會環境共好的未來。

蔡明忠表示，金融業是從「企業社會責任」開始，投入慈善、文教等純慈善的領域，如富邦在於1988年成立了集團旗下第一家基金會-富邦慈善基金會，之後隨著時代演進以及關注議題不同，陸續成立富邦文教基金會、富邦藝術基金會，及台北富邦銀行公益慈善基金會。

但在《巴黎協定》呼籲已開發和發展中國家皆需做出減排承諾後，金融業開始透過股東行動主義，以投票行為表達對被投資公司治理機制的關切、及營運活動對環境、社會衝擊行為的認同與否，同時透過與投資、授信客戶議合，促成企業做出改變達到永續經營。 蔡明忠指出，如國發會龔明鑫主委在論壇開場時提到，淨零的過程需要金融業以資金的力量投入並影響產業；華碩施崇棠董事長在演講時表示，資金若能流向自然正向的循環，對企業永續經營會有很大助益。這些都是台灣走向淨零排放過程中對金融業的期許，金融業也都聽到了。

以富邦為例，2021年宣布低碳策略，並訂出2025年綠色金融2.45兆元、氣候商品與服務70億元等目標，同時提出停止新承作高碳排產業投融資策略，針對電廠、煤礦業、水泥業、石化業及鋼鐵業等五大高碳排敏感性產業擬定准入及撤資標準，是國內首家承諾不再投資燃煤比過半發電廠的金融業。 蔡明忠強調，目前金融業導入SBT（Science-Based Target科學基礎減碳目標，簡稱SBT），除了做好範疇一、二，其實能夠發揮最大影響力的是範疇三。然而綠色金融標準將不斷提升，重要的是能「愈來愈綠」，這也是每個階段目標達成後需要反省與省思之處。

他提醒，台灣除了朝淨零努力，更需要積極投入新技術，降低對天然氣的依賴，讓「灰電」能成為真正綠電，像中研院正在開發的「去碳燃氫」技術、運用黑潮、地熱等台灣獨有天然資源創造綠電，都是極佳的研發方向。