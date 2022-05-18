雲端資料中心供應商緯穎（6669）持續投入邊緣運算應用開發，積極與供應鏈夥伴合作，以旗下伺服器產品EP100平台，導入多項開放性無線接取網路（Open RAN，O-RAN）為基礎的5G專網（private 5G network）驗證計畫，並在Big5G 2022中展示其成果。

緯穎專為邊緣運算場域所設計開發的EP100平台，不僅可廣泛用於5G開放性無線接入網路中的分散式單元（DU），中央單元（CU），亦可用於5G核心網路（5G Core）和其他邊緣運算應用。

緯穎總經理張順來表示，提供一個靈活、易於擴展，並且能為各種邊緣運算應用進行優化的硬體平台，以支援各種邊緣運算應用，是緯穎的主要目標，透過與生態系夥伴合作、進行多樣的應用整合經驗，是其中的成功關鍵。緯穎亦已在多個區域市場參與5G邊緣運算計畫，未來也將投入更多的部署應用。

包括在歐、美市場，緯穎除了與網路設備大廠Ciena持續合作，在參與全球最大電信鐵塔供應商於德國的5G智慧工廠驗證場域專案外，也共同為美國大型電信商，開發基於5G網路的低延遲混合實境（Mixed-Reality）應用。

Ciena Metro & Edge產品線副總經理Joe Marsella指出，5G專網市場正在快速成長，緯穎的EP100系列是經過實際場域驗證的硬體平台，透過Ciena在軟體、硬體與整合方案的合作，可僅以一台EP100就能同時部署5G專網和基於5G的邊緣應用，為雙方開拓全新商機。

至於在台灣市場，緯穎亦參與電信業者以5G為基礎的超低延遲、沉浸式全息體驗計畫，同時將EP100實際應用於緯穎台灣工廠自動化的開發計畫，實踐以5G網路為基礎的自動化移動機器人（Autonomous Mobile Robot，ARM）應用。

另一方面，緯穎於歐洲市場亦參與開放網絡基金會（Open Network Foundation, ONF）與德國電信（Deutsche Telekom）進行的「SD-RAN 5G驗證計畫」，將EP100用於無線接取網智慧控制器（Radio Intelligent Controller, RIC）外，也參與了西班牙電信業者Telefonica，在西班牙馬拉加的5G應用示範計畫，作為邊緣應用服務所需的運算基礎。

緯穎EP100平台由五個單插槽CPU伺服器主板組成，其靈活性和可擴展性適用於多樣的邊緣運算應用與場景。下一代的EP102將升級搭載第四代Intel Xeon Scalable Processors（代號Sapphire Rapids）。透過搭配組合EP100、EP102與搭載雙CPU的ES200，緯穎將可為各種邊緣應用靈活地提供優化的硬體解決方案。