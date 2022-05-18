大陸總理李克強今（18日）主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會，他指出，4月份部分經濟指標明顯轉弱，經濟下行壓力進一步加大，要果斷作為，加大宏觀政策調節，看得準的新舉措能用盡用，5月能出盡出，確保上半年和全年經濟運行在合理區間。

李克強提到，要提升國企核心競爭力，以有效舉措增強民企信心。支持平台經濟、數位經濟合法合規境內外上市融資。

談到房地產，他表示，要穩地價穩房價，支持居民合理住房需求，保持房地產市場平穩健康發展。

李克強今日上午在雲南視察，並出席雲南大學畢業生徵才會。他向學生表示，「祝同學們拿到稱心如意的崗位」。在考察期間他又對學生稱，「你們一定要站在我們堅實的土地上，建設高上雲端的成就！」

據現場照片顯示，李克強在雲南大學與師生們交流期間，李克強本人沒有戴口罩，大部分人亦沒有戴口罩。現場氣氛熱烈，李克強與學生交流和合照。