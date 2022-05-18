A股自4月底低位反彈，在估值便宜、政策利多頻下，行情逐步回暖，並吸引國內基金投資人持續逢低加碼。投信法人表示，隨官方釋放積極政策信號，有助總體經濟在第二季走穩，加上上海疫情受控，將提升市場投資信心，帶動資金回流A股。

統計顯示，滬深300指數今年來跌幅近兩成，行情自4月谷底回升並再度站回月線，目前本益比不到13倍。也因為A股是少數疫情爆發以來沒漲的市場，在基期相對低，加以政策利多出台下，規模居前的大中華及中國A股基金，包括摩根中國A股、統一強漢、復華中國新經濟A股等基金，今年來多處於淨申購狀態。

復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示，「疫情」與「政策」是主導中國經濟與市場的兩大力量，僅管經濟成長放緩，但官方已誓言加大支持實體經濟的力度，而A股估值已在歷史底部，隨疫情逐漸受控、利多政策陸續出台，靜待陸股築底反彈趨勢成形。

徐百毅指出，可持續聚焦穩增長相關的地產與基礎建設，疫後陸續復甦受惠的汽車、航空及相關內需消費，或者低估值、高股息之能源、公用事業類股。此外，後續亦看好仍具成長性之新能源、車用半導體等行業。

自4月底政治局會議訊息發布後，降低市場對今年經濟增長5.5％目標不確定性的擔憂，陸港股同受激勵自波段底部反彈。大陸券商法人認為，隨政治局穩經濟政策陸續落地，「政策底」逐步夯實，疊加資金面適度改善以及上海疫情受控並將逐步解封，將有利市場逐步震盪修復。