今年的端午連假，民眾或許受到疫情影響而避免出遊，但留在家中過節的氣氛，反而帶動了百貨的粽子預購銷量反之提升，綜觀今年業者的預購狀況，小份量、精緻為大趨勢，特別可提供宅配給親友的服務就更受歡迎，還有推出預訂到店自取，方便消費者減少外出時間、安心防疫，另外還有親民老店的傳統粽子，也成為宅家過節的好選擇，讓端午預購檔期業績順利提升。

Global Mall環球Online推天香樓mini「亞緻東坡粽禮盒」，5入原價999元，25日前享預購價899元。（Global Mall提供）

Global Mall環球Online推薦百貨獨家合作的台北新板希爾頓酒店「福虎慶端午粽禮」，5入原價1288元，25日前享預購價1030元。（Global Mall提供）

Global Mall環球Online就首祭低門檻、高折扣的「端午飄香專區」預購，集結了「星級光環」的星級飯店、米其林、必比登名店、在地老字號排隊名店等超過150款商品，帶動今年民眾預購時間提前之餘，消費也提升落在千元左右，更會一次訂購2到3組以便送禮自用，業績已較去年成長10%，而且「美食到店取」業績更快速成長超過3倍，當中粽子預購有超過80%皆該服務，反映消費者對快速取貨的需求；25日前預購享7折起下殺、單筆滿999元限量領券現折100元，同時還享「美食到店取」或滿699元宅配免運服務。

京站的六福客棧「洄瀾經典雙福粽」，6入享早鳥價750元。（京站提供）

京站的來包粽「黃金幸福粽」，5入享早鳥價390元。（京站提供）

京站今年就貼心取消線下的實體販售，推出可減少顧客群聚的「名粽線上購」活動，自開打1個月以來，已售出近2000組肉粽，民眾選擇宅配或店取的占比各半，當中以信維市場的「四喜湖州粽」占了整體銷售量約70%，5款熱銷粽款皆已完售，現還有最低價一顆只要59元的豐富粽子預購品項，另外還有多款熱門組合享早鳥價優惠，滿千元就送保冷袋優惠。

大葉高島屋的麗緻坊「粽夏團圓7入禮盒」，推薦價1280元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的JASONS超市「粨發粨粽養生小米粽」，原價449元，5入特價439元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋也分享到，過去端午節前一周才是買氣高峰，但目前館內的粽子預購銷售已較去年成長10%，雖然為社區型百貨，但網購宅配的服務仍占上15%的需求，而且今年館內也大打話題性十足的各款粽子，像新東陽以「微藻植物肉」所打造的「頂級植物肉粽」、麗緻坊由亞都麗緻大飯店集結亞緻餐飲主廚團隊開發的各種甜鹹口味粽等，31日前享85折優惠，買端午粽禮盒附贈限量時尚保冷袋。

統一時代百貨台北店的大心瓦城粽香慶典「品牌跨界飄香粽」，6入推薦價950元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的星巴克「夏日沁涼禮盒」，推薦價990元，27日前預購享9折優惠，結帳可再獲得飲料第2杯半價優惠券。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店今年也帶來了10多種口味多變的粽子供消費者選購，像傳統南門市場60年老店的億長御坊北部粽，還有西式口味的星巴克的星冰粽與星蕨餅禮盒，27日前預購享9折優惠，結帳可再獲得飲料第2杯半價優惠券，另外能夠一次享受泰式及台式獨特滋味的大心品牌跨界飄香粽禮盒，也推出6月3日前限量預購販售優惠價950元，均在現場販售。