本土疫情持續升溫，確診人數不斷攀升，政府順應國際局勢，防疫管制逐漸鬆綁，要跟病毒共存，各行各業也正面臨疫情爆發的陣痛期，包括餐飲業、旅遊業、製造業及中小企業等都受到不同程度衝擊，民進黨正國會立委明天將舉行記者會，提出延長必要紓困措施、從寬紓困弱勢產業、加強照顧弱勢勞工、投入金融政策工具、計畫振興銜接紓困等五項訴求。

正國會立委共同聲明指出，我們支持政府延長必要的紓困政策，除應努力讓疫情軟著陸外，政府也要拿出策略讓產業扛得住；對於比較弱勢的產業、勞工和家庭，提供必要的協助，尤其國內外整體經濟環境升息及通貨膨脹，政府應該拿出更多金融工具和措施來協助業者。

正國會立委共同提出五大訴求，一、延長必要紓困措施；二、從寬紓困弱勢產業；三、加強照顧弱勢勞工；四、投入金融政策工具；五、計畫振興銜接紓困。

正國會立委強調，希望疫情最後階段的紓困與振興政策能對症下藥，提供弱勢產業、勞工與家庭即時的幫助，共營社會互相支持互相幫助的關係，讓所有國人能儘速迎向疫後與世界重新接軌的正常生活。