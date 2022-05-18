百貨業美食神器新光三越skm eats自去年5月中旬拓展「美食外送」新功能之後，帶動平均每月超過20萬筆會員使用，為慶外送服務周年，集結逾250家餐飲品牌共同推出為期一個月美食外送不限金額免運費。

新光三越以服務「會員的社交生活」為目的，所打造的skm eats美食一條龍服務，目前平台上有超過250個餐飲品牌、平均每月約超過20萬筆會員使用，堪稱百貨最強餐飲數位工具，近期特別是透過skm eats外帶外送、透過電話或熟客系統預訂，到店快取Bar取餐等，外帶外送的使用人數更超過兩成成長。

去年5月新光三越領先同業打造skm eats美食外送服務，會員獨享外送餐點零價差、skm points累點回饋以及客製化名店餐點，至今屆滿一週年，為感謝百萬會員支持，即日起為期一個月推出多波回饋活動，首波美食外送不限金額免運費，從國民美食到名人坊、夜上海等米其林星級餐點不限，第二重即自19日至6月1日skm eats外送外帶同享買A送B專屬優惠，包括外送外帶餐點6折起再享買A送B、外帶自取套餐49折起再享買A送B等多重回饋。