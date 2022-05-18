桂盟（5306）集團今（18）日下午受邀線上法說。桂盟第一季受惠高階自行車市場需求持續增長，以及適逢歐美補修市場旺季，營收年增率達6％；不過，受到國際原物料成本上揚等影響，Q1毛利率微幅下滑了0.72個百分點。桂盟表示，未來將透過調漲售價、改善生產製程等方式，力保毛利率持穩。

桂盟集團雖然Q1毛利率些微下滑，但仍維持在46.64％的水準、營業利益率也達33.2％，第一季稅後淨利4.99億元，年減1.13％，EPS達3.96元；桂盟第一季每股配息2.25元。桂盟18日在外資賣超下，收盤價169元、跌幅0.58％。

桂盟集團是全球最大的鏈條供應商，目前在全球自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司，就近即時服務整車廠客戶，如自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）都是桂盟的大客戶。桂盟因擁有全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，在全球高階自行車市場需求持續提高下，透過擴增產能來滿足市場的需求。

桂盟蘇州太倉廠區4月份受到大陸華東地區防疫封控，被迫暫時停工近一個月，導致4月營收年減13％，前四月合併營收24.69億元，年增2.2％，仍維持正成長。桂盟表示，隨著大陸廠生產陸續恢復原有秩序，桂盟的營運可望逐漸重回成長軌道。

不過，近期國際情勢與經濟環境變化很大，包含烏俄戰爭、通貨膨脹預期、美元升值、原物料成本上漲等許多不利因素，自行車產業恐將受到影響。如巨大、桂盟，Q1都因為原物料與運輸成本上漲等因素，造成毛利率微幅下滑。

桂盟強調，該集團擁有良好的營運基礎，包括全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，預期未來數季，高階自行車與電動自行車的需求可望接續，同時歐美補修市場都是自行車產業的重要亮點，桂盟的營運表現仍值得期待。