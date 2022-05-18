外帶美食-中西式戰斧。（義大皇家酒店提供）

路易士肋排。（義大皇家酒店提供）

料理包可帶回家自煮。（義大皇家酒店提供）

雙人分享餐。（義大皇家酒店提供）

頂級粵菜組成闔家餐。（義大皇家酒店提供）

義大利餐廳紅白綠自由配外帶活動。（義大皇家酒店提供）

雙主餐餐盒。（義大皇家酒店提供）

防疫新生活讓宅食風再起，高雄義大皇家酒店與義大天悅飯店順勢推出全新外帶美饌，皇樓中餐廳米其林級的精緻粵菜，單點外帶2000元以上即享滿額贈活動。

此外，「分饗闔家時光」豪華饗宴的餐點包括經典佛跳牆、功夫菜炸子雞、海皇燴魚翅等，六人分享餐原價12800元，外帶只要9800元，現省3000元；星亞自助餐廳推出12種單點美食，還有蘋果蜜醬鴨胸與肋眼牛排雙主菜為主角的雙人分享餐，每套1580元。

「皇樓中餐廳」近日延攬曾任職米其林一星餐廳品牌店長的林凱主廚，率領團隊推出百道全新精緻粵菜，因應現階段許多民眾以外帶取代內用的用餐模式，即日起菜單上的任一菜色均可單點外帶，而且最低消費滿2000元以上即贈金華海鮮炒飯，滿6500元再加贈香蔥芙蓉海鮮蛋、咕嚕脆皮豬、松子生菜和牛鬆等總價值1500元的皇樓名菜。

另外，主廚以最拿手的大戶人家菜餚組合成頂級闔家分享餐，不僅有秘製風味前菜、經典粵式燒味拼盤，還有新鮮海味，包括整隻重達500公克的蒜香蒸波士頓龍蝦，及在地食材龍膽石斑做成的料理。四人分享餐優惠價6800元，訂購專線(07)656-8166轉21402皇樓中餐廳。

也是人氣餐廳的「星亞自助餐廳」，近期受到疫情影響，內用人數銳減，因此依照人數滾動式調整成半自助式用餐的營運模式，另外還推出西式外賣餐點與雙人分享套餐。雙人外賣分享套餐以二款肉類料理為主角；除了分享餐，另有價格260元至980元多達十多種西式餐點可選擇，包括適合初夏品嚐的煙燻鮭魚生菜沙拉、莫札瑞拉乳酪蕃茄沙拉等，訂購專線(07)656-8166轉21204星亞自助餐廳。

年輕人最愛的Casa Fontana義大利餐廳，以充滿創意的義大利國旗為代表色，推出「紅白綠外帶套餐自由配」，綠區為義大利籍主廚法比歐特製的雞肉帕克里管麵、酸甜茄香的北義烤燉飯等七款主食可挑選；白區則有老少咸宜的帕瑪火腿芝麻葉披薩、經典道地的瑪格麗特披薩等，紅區則提供可樂等軟性飲料可作搭配，隨餐加贈主廚手工甜點提拉米蘇乙份，全套組合自由選搭750元，周五至周日下午二時半至晚上八時皆可訂購，訂購專線(07)656-8166轉21701、21204義大利餐廳。

防疫期間，許多人習慣自己煮，義大天悅飯店也推出包括「黑蒜燉雞湯料理包」，經過長時間熬煮的雞湯，雞肉軟嫩入口即化，湯頭濃郁甘醇，以真空包裝的方式保鮮，食用時只要隔水加熱或電鍋蒸煮，方便快速且營養不打折，每包350公克，售價150元，購買滿10包則享有8折優惠還贈送保溫袋。