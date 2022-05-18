面對將在年底登場的南投縣長選戰，民進黨徵召行政院中辦執行長蔡培慧，對上國民黨參選呼聲最高的可能縣長候選人立委許淑華，引發各界關注。最新民調顯示，許淑華在這場選戰中的知名度、支持度與看好度，均大勝蔡培慧。

《匯流新聞網》今天(18日)公布最新民調，結果顯示，對於現任縣長林明溱擔任南投縣長的表現，有60.7%民眾感到滿意（13.9%非常滿意，46.8%還算滿意），有17.5%不滿意（9.6%不太滿意，7.9%非常不滿意），21.8%無意見。

至於蔡培慧和許淑華的對決，在參選縣長知名度的部分，許淑華雖然尚未獲得黨中央正式提名，但仍具有較高知名度，以37.2%領先蔡培慧的23.6%，另外有58.4%不知道誰要參選。

縣長選舉支持度的部分，許淑華目前獲得40.7%南投縣民支持，有22.4%則支持蔡培慧，36.9%未決定。看好度的部分，有53.8%民眾看好許淑華，19.1%看好蔡培慧，27.1%未決定。

此外，針對年底地方選戰布局，有黨內人士透露，國民黨黨中央規畫在25日中常會，正式通過提名立委蔣萬安參選台北市長，當天也將一併提名「神力女超人」、立委許淑華參選南投縣長，前立委謝國樑參選基隆市長，大打形象牌。

截至目前為止，國民黨已提名8縣市的縣市首長參選人，包括台南市、新竹縣、金門縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣以及屏東縣；至於桃園市、新竹市、苗栗縣、嘉義縣以及高雄市仍待協調；而新北市與台中市，則決定將提名延後。