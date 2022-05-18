味全龍18日在澄清湖主場繼續迎戰富邦悍將，「開箱」曹竣崵之子「小帥」曹祐齊，他生涯一軍初登板先發3局用61球，被敲6支安打，另投出2次三振、2觸身球，失3分（2責失）。

由於龍隊陣中多名球員染疫，也決定提前推出曹祐齊，今天他迎來生涯初登板，目前正在台北城市科技大學任教的爸爸曹竣崵、媽媽傅姿伶及弟弟曹祐寧也一同到澄清湖見證，賽前「大帥」也說到，希望兒子在比賽過程中平常心，專注每一次投球，「過程很重要，要享受過程，先不要想結果才會投得比較順暢。」

曹祐齊此役局局都有讓富邦打者上壘，2局上更是面臨2出局滿壘的危機，但他讓莊韋恩敲出游擊滾地球，成功守成，讓富邦本季滿壘打擊率仍然掛零（13打席、12打數無安打）。

3局上1出局後，曹祐齊連續被敲3支安打失掉1分，2出局後又被陳真敲出帶有2分打點的二壘安打，3局投完被換下場，由張鈞守接替投球。

親眼見證大兒子一軍初登板，曹竣崵直呼緊張，「當球迷看球不緊張，但投手丘上是自己的小孩真的格外緊張。」他還透露老婆比自己還緊張，「球一打出去就哀哀叫。」

對於曹祐齊的表現，曹竣崵給予肯定，「他這3局取得好球數能力夠，但需要加強好壞球太明顯這個部分，投出去的壞球太明顯沒辦法引誘到打者，取得好球數後如何解決打者，這是每個投手需要去面對的。」

曹竣崵認為，經過這次一軍初登板， 相信曹祐齊一定有所成長，他也期許兒子未來能夠更勇敢攻擊打者好球帶，「棒球比賽用出局數、分數定輸贏，投手取得好球數後，要積極攻擊打者攻擊面，這才是投手應該要做的。」