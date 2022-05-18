NBA正著手修補快攻的規則漏洞，限制球員在「攻守轉換的階段」故意犯規（Transition Take Foul）。美媒The Athletic記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，聯盟在本周的總管會議上談論此事，獲得廣大的支持。聯盟董事會將於7月進行投票，G聯盟目前已經採取了快攻新規則。

現在的球隊流行快攻，抓下防守籃板、抄截搶球後就馬上往前場傳，視情況長驅直入或急停三分線攻擊。防守方發現來不及阻止，或是想要節省體力，乾脆就在後場或中場直接犯規，藉著哨音打斷對手快攻。不僅是取得快攻機會的球隊失去戰術優勢，也讓比賽的可看性下降。

新規則將會讓快攻被違規阻斷的一方取得「1次罰球＋保留球權」的機會，這是由進攻方指定的球員去罰，所以對罰球差的球員犯規也沒用。

聯盟在2018-19球季上線了新版清路規則（Clear Path Rule），快攻方在過了後場弧頂之後，持球攻擊者與籃框之間無人的情況下遭到防守者犯規，攻方可以罰兩球並繼續進攻。該季也把搶得進攻籃板之後的時限縮短為14秒，而不是早年的24秒。

這些幾乎都是對快攻有利的規則，同時有球迷認為規則愈來愈多，執法也愈來愈困難，是嫌現在的誤判還不夠多嗎？聯盟應該考慮增加裁判的人數以減低裁判工作量。