新冠肺炎確診人數持續增加，高雄市政府為完善傳遞正確的防疫相關資訊給民眾，將於5月19日起推出族語、客語服務專線，透過一對一的解答，為民眾解惑，包含確診後該如何因應等問題，緩解民眾的不安。

原民會與客委會共同設立「原客防疫諮詢專線」，請會說族語及客語的同仁做足功課，掌握最新的防疫政策。高市府原民會防疫諮詢專線（07）7406525，服務時間是平日8時30分至下午5時，例假日除外。高市府客委會防疫諮詢專線（07）3165666轉17，服務時間同上。

高雄市原民會主委阿布斯表示，許多都會區族人尤其是長者，確診會格外緊張，但致電到區公所或防疫單位時，容易遇到語言溝通問題，導致浪費時間。

原民會對此設置族語專線，以都會區最大眾的阿美族語服務，要讓原民鄉親不受語言阻擾，得到完整防疫諮詢，並且給予安撫與信心，希望排解1999專線族語困擾，也多給族人一份安全感。

此外，高雄市原民會於上周起啟動防疫宣導隊，前往茂林、桃源、那瑪夏區及杉林大愛的文化健康站，向族人及長者宣導正確防疫觀念。高市原住民族家庭服務中心也同步設有防疫諮詢服務。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，許多客家鄉親習慣說客語，要用華語說明自身問題時，難免會因緊張無法表達清楚。為此，客委會在人力有限的狀況下，仍設專線為鄉親們做客語防疫服務說明。