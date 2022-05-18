AMD（NASDAQ：AMD）與美國高通公司（NASDAQ：QCOM）旗下子公司高通技術公司今日宣布攜手為基於AMD Ryzen處理器的運算平台，針對其高通FastConnect連接系統進行最佳化，並將從AMD Ryzen PRO 6000系列處理器和高通FastConnect 6900系統開始。

藉由FastConnect 6900，搭載AMD Ryzen處理器的最新商務筆電具有Wi-Fi 6和6E連接技術，包括透過Windows 11實現的先進無線功能。藉由與微軟合作，包括如聯想ThinkPad Z系列和HP EliteBook 805系列等新一代 Windows 11 PC，可透過高通四個空間串流同步雙頻技術（Dual-Band Simultaneous）充分發揮Windows 11雙Wi-Fi用戶端的潛力。

多個Wi-Fi頻段可實現超越傳統單頻段連接的效能，以改善視訊會議體驗、降低延遲、並提升連接穩定性。透過使用6 GHz頻段，新一代筆電使用者可充分利用其增強的頻寬和速度，而無需與任何不支援6E的裝置競爭。

對於IT管理人員而言，現已被Ryzen PRO 6000系統採用的AMD易管理處理器（AMD Manageability Processor）為一款能遠端管理AMD商用平台的解決方案。

此解決方案搭配FastConnect 6900，能實現無線管理功能，並支援32種以上廣泛採用的開放標準（DASH）設定檔。AMD易管理處理器及FastConnect 6900共同為協助IT人員管理系統，解鎖增強的功能。