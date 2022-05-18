國民黨中常會今天通過提名前行政院長張善政參選桃園市長，藍營基層炸鍋群起反彈，藍營桃市議員紛紛痛批此舉罔顧地方基層的心聲，也不尊重議長邱奕勝，對此邱奕勝本人不願接聽電話，但他在晚間８點多退出國民黨所有群組，似乎用這舉動表達他的不滿。

國民黨桃園市議員梁為超說，黨中央派張善政來選，看不出來他會是強的母雞、會對市議員選戰有幫助，張是好的行政官員但不適合直轄市選戰，因為他沒有前台北市議員羅智強的空戰實力，也沒有立委呂玉玲的基層組織動員能力，黨中央說不要空降人選，卻又空降張善政，用突襲的方式不和基層溝通，據他了解邱奕勝也是今(18日)中午才得知此消息，實在非常不尊重地方，未來要整合一定困難。

國民黨桃市議員徐玉樹也說，此消息一出無言以對，看不出來是基於什麼理由要派張善政來選桃園市長，地方上對此完全不能接受。

藍營民代也證實，邱奕勝在晚間８點多陸續退出國民黨所有群組，包括與市議員的黨務群組等，與國民黨有關的群組都退出，可以看出來邱奕勝目前心情一定很生氣，因為這是１０多年來第一次碰到這種狀況，也證明黨中央推舉張善政，對地方團結而言已經成為不可能的事。