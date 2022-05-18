阿湯哥要求自己做出沒有人能做得到的事情。（UIP提供）

每位美國海軍飛行員都有一個屬於自己的「呼號」。（UIP提供）

湯姆克魯斯（阿湯哥）超熱血動作鉅片【捍衛戰士：獨行俠】將於5月25日全球同步上映。續集讓影迷等了36年，阿湯哥給自己非常大的壓力，演員格蘭鮑威爾完全能感受他的壓力：「湯姆從影以來都要求自己能夠做出從來沒有人能做得到的事情。他給自己超大的壓力，就為了讓全球影迷都會看到他們等待36年的電影。」

阿湯哥在劇中的呼號「獨行俠」也引起廣大討論，原來美國海軍飛行員都有一個屬於自己的「呼號」，有些是飛行員姓氏的暱稱，有些則是飛行員過去曾經發生過的事，呼號不僅是飛行員稱呼彼此的綽號，也展現了每一位飛行員的正能量。

在片中飾演「鳳凰」的莫妮卡巴巴羅提到自己呼號的由來，有一天晚上她和同戲演員出去喝酒狂歡喝到茫，但隔天早上竟然能夠準時到片場拍片，令人覺得太神奇了，於是她在片中的呼號就被稱作「鳳凰」。她說：「那應該是來自鳳凰浴火重生的說法。」

路易斯普曼則說他飾演的武器系統官的呼號之所以是他的本名「巴布」，完全是因為他很安靜而且不起眼的關係。但他笑說後來這個英文名字BOB變得有意義，「就是『超大蛋蛋』的縮寫，那真的挺酷。」至於，格蘭鮑威爾的「劊子手」呼號，同僚飛行員笑說個性太衝，跟著他只會提早見棺材。

「劊子手」格蘭鮑威爾說能和湯姆克魯斯合作拍片遠比想像的更棒，有很多大牌電影明星會刻意提醒你他們是大牌的電影明星，但阿湯哥完全相反，「他會想要消除和你之間的隔閡，熱心地跟你討論這部電影的故事和情感，也會當一位良師益友教導你，一律平等看待每一個人，把所有人都當成一個工作團隊。」

派拉蒙電影公司為了讓所有觀眾都可以獲得屬於自己的《捍衛戰士：獨行俠》飛行員呼號，特別推出一款AR濾鏡讓所有粉絲朋友都能找到專屬呼號和阿湯哥一同翱翔天際。立刻試試看，呼號產生器(https：／／tinyurl.com／callsigntw)。