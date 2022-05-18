對於國民黨今（18）日傳出徵召前行政院院長張善政參選桃園市長一事，「最強菜農」林佳新披露，他長期都跟張善政保持良好互動，前陣子也詢問過張善政選直轄市長的可能性，因為張其實就是「想做事」這麼簡單而已！而張善政的強項就是「好脾氣」與「沒敵人」，會讓桃園整合腳步與選戰順利進入正確的道路！

林佳新在臉書認為，桃園這局搞得這麼亂，各方人馬彼此攻擊，還有多少時間整合然後準備選戰？別鬧了，現在都幾月了，光是要讓基層動起來就快沒時間了，何況還要整合大家的情緒與團結一致！

林佳新進一步說，「張善政可朔性」就是他那的出名的「好脾氣」！黨中央既然已經決定「張善政」出馬，接不接受已經不是太大問題，而真正的問題是「多快接受？」「多用力團結？」，而這剛好是張善政的強項，「好脾氣」與「沒敵人」，會讓桃園整合腳步與選戰順利進入正確的道路！

林佳新強調，張善政完全沒包袱與其他問題，這反而是其他人沒有的，「未來的團結力道」反而是最大化。林佳新表示，過程的確粗糙、的確充滿怨言，的確很多人不平衡，但他要說一句話「朱立倫的確充滿算計，但這次朱立倫算的真的沒錯」！

至於羅智強，林佳新也直言，「強哥是我好友，我也一向力挺他，但既然黨中央定於一尊了，我想他會釋懷的」，「配合度高，有名氣，又乾淨的候選人，我想應該也不用整合很久」！