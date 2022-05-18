大陸女星陳好擁有美艷外型和姣好身材，因在《澀女郎》中飾演「萬人迷」一角走紅，2009年和富商劉海峰結婚，育有2女，之後她把生活重心放在家庭，並在母校中央戲劇學院當老師，近日，有她上課的生圖流出，43歲好狀態令人驚艷不已。

近日有陳好在教課的生圖流出，只見穿著白上衣搭牛仔褲的她，戴著黑框眼鏡、盤起公主頭，看上去相當知性優雅，即使打扮低調，也難掩女神氣場，43歲依舊狀態超好，看不出歲月痕跡，風采不減當年，讓網友看了都驚呼不已。

陳好授課生圖引熱議。(圖／取自微博)

「萬人迷還是那麼美」、「歲月不敗真美人」、「怎麼還和以前一樣？」、「看起來二十出頭，絕了」。陳好外型因神似「台灣第一美女」蕭薔，也讓她獲得「陸版蕭薔」的封號。

陳好因演活「萬人迷」一角爆紅。(圖／本報系資料照)

陳好演出的貂蟬成為經典。(圖／本報系資料照)

陳好因演活在《澀女郎》中萬人迷的美艷嫵媚形象爆紅，2010年《三國》貂蟬一角，清麗脫俗的模樣，更成為經典，不過她2015年後就鮮少在幕前出現，並把重心放在家庭和「培養年輕演員身上」，在中央戲劇學院當老師，指導有演員、導演夢的年輕學子，受到不少學生景仰。