美國「有線電視新聞網」（CNN）18日報導，在俄羅斯全面入侵烏克蘭並與西方爆發經濟衝突下，全球最大飛機租賃商AerCap有113架飛機遭該國政府沒收。根據第三方獨立觀察網站Oryx統計，俄羅斯和烏克蘭空軍至今能確定損失的固定翼軍機總共也僅有46架。

俄羅斯公司共向AerCap租賃135架飛機和14具噴射發動機，但在俄烏戰爭爆發後，AerCap只來得及收回22架飛機與3具發動機，最終有113架飛機及11具發動機遭俄羅斯政府沒收。AerCap已於17日宣布註銷這批價值達27億美元（約新台幣802億元）的資產，讓該公司本季淨損20億美元（約新台幣594.1億元）。

不過執行長凱利（Aengus Kelly）表示，由於在新冠肺炎（COVID-19）全球疫情中受重創的航空需求正逐漸恢復，該公司本季的表現其實相當強勁；加上AerCap已針對這批資產向保險公司申請理賠，投資人似乎對該公司頗具信心，17日相關消息宣布後其股價仍上漲6%。

在航空產業擁有超過30年資歷的航空顧問公司「AeroDynamic Advisory」常務董事艾波拉費（Richard Aboulafia）也認為，Aercap應能輕易擺脫飛機遭俄羅斯沒收所帶來的損失。

CNN指出，AerCap共擁有1624架飛機；而根據第三方獨立觀察網站Oryx統計，俄羅斯空軍至今已確定損失26架固定翼軍機，包括9架Su-25攻擊機、5架Su-30戰機、1架Su-35戰機、9架Su-34戰鬥轟炸機、1架An-26運輸機，以及1架不明型號的飛機；烏克蘭空軍則至少損失20架固定翼軍機，包括5架MiG-29戰機、3架Su-27戰機、1架MiG-29或Su-27戰機、5架Su-25攻擊機、3架Su-24戰鬥轟炸機、1架Il-76運輸機，以及2架An-26運輸機。