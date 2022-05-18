奇雅與泰特在沼澤邊相遇。（索尼影業提供）

柴斯最終變成謀殺案的焦點。（索尼影業提供）

奧斯卡影后瑞絲薇斯朋監製全新電影《沼澤謀殺案》，改編自全球暢銷懸疑小說《沼澤女孩》，小說不僅盤踞紐時排行榜冠軍25週、狂銷600萬冊，電影首支預告上線後，小說又再度重回紐時暢銷排行榜，目前已經霸榜將近160週。

瑞絲薇斯朋出生自美國南方，對於作者描繪北卡羅萊納州的樣貌猶如身歷其境：「這本書就像是獻給住在美國南方朋友的情書，因為我在紐奧良和納許維爾長大，所以對我來說真的很有共鳴。」因為太愛原著小說而將其改編成電影的她，力讚這部懸疑電影，直呼兇手好難猜。

《沼澤謀殺案》劇組是在沼澤實地拍攝，需要對付超多蚊子還有惡毒的馬蠅，這也對應了奇雅在預告中說的：「我不知道大自然是否有陰暗面，只能想盡辦法來承受，克服一切困難。」導演奧利維亞紐曼表示：「拍攝時真的很累，但也因為是奇雅的故事所以更有魔力，在這裡拍攝讓我們與奇雅連結更深，這是一個年輕女性學會如何面對自己所處環境的故事，換句話說，能進入奇雅的世界真的太棒了！」

《沼澤謀殺案》今推出正式預告，由清新脫俗的英國演員黛西埃德加瓊斯飾演獨自在沼澤成長的女主角奇雅，在沼澤邊遇上了由泰勒約翰史密斯飾演耿直老實的泰特，又遇上了「金牌男」哈里斯迪金森飾演的富家子弟柴斯，當奇雅需要的陪伴最後卻換來了撲朔迷離的愛與謀殺，柴斯的命案讓被社會孤立的奇雅成為全鎮的眾矢之的判上死刑，真正的殺手究竟是誰？今年秋天進電影院看新生代高顏值演員間的愛恨糾結，揭曉真相！