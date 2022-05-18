A股上市的大陸巴士製造商中通客車18日再度漲停，每股收報人民幣（下同）6.36元，為連續第四個交易日漲停，近五天股價累計暴漲50.71％，最新總市值為37.71億元。市場分析，五一連假期間，中通客車一次性交付18輛核酸檢測車，是這波上漲的主因。

綜合陸媒報導，中通客車成立於1958年，總部位於山東省聊城市，該公司自1971年起生產巴士，於2000年在深交所上市，是大陸較早成立的巴士製造商、巴士上市公司之一。中通客車2022年第一季營收年增30.93％至8.62億元，虧損則收窄至3,528.7萬元。

五一連假期間，中通客車一次性交付18輛核酸檢測車，包括12公尺及13公尺兩款車型，其中13公尺核酸檢測車是中通客車最新研發的產品，這也是該車型首次大量交車。

值得注意的是，大陸國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅13日在記者會中表示，在大城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，有利於民眾就近就便進行核酸檢測，有助於感染的及早發現，進一步提高疫情監測預警的靈敏性。

受到上述消息與大陸政策提振車市傳聞激勵，包括中通客車、金龍汽車、江鈴汽車等多檔行動核酸檢測採樣車概念股，此前股價均明顯上漲。

市場分析，「常態化核酸檢測」、大量增加核酸檢測採樣點成為大陸防疫的重點工作之一，也催生出核酸檢測採樣亭、核酸檢測採樣車等多種形式的採樣點。因此，核酸檢測採樣車可能成為境內一些車企新的市場突破點。