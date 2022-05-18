國民黨今突襲徵召前行政院長張善政參選桃園市長，爭取提名的台北市議員羅智強透過臉書回應，對此感到驚訝、錯愕。「宅神」朱學恒表示，國民黨主席朱立倫此舉完全是「一桃殺五士」，包括魯明哲、呂玉玲、萬美玲、羅智強、張善政都被搞掉了。資深媒體人黃揚明表示，朱立倫可能是想找人來壓在地戰將，結果讓朱立倫沒想到的是「完全壓不住」。

黃揚明今(18日)在朱學恒臉書直播中表示，朱立倫明明可以跟桃園在地3位立委魯明哲、呂玉玲、萬美玲先溝通過，怎麼會讓呂玉玲爆氣開罵亂無章法，甚至揚言不排除任何動作，在地戰將的發言在在威脅黨中央的威信。這些事情完全是可以避免的，有時候一通電話就可以搞定的事情，朱立倫卻不要，令人費解。

朱學恒。(圖/本報資料照)

朱學恒則認為，朱立倫真的很棒，演臥底真的徹頭徹尾演得太像了，這樣的做法完全是「一桃殺五士」，包括魯明哲、呂玉玲、萬美玲、羅智強、張善政，彼此的關係都可能會出現問題，等於朱立倫一招就把國民黨桃園給殲滅。

黃揚明坦言，自己是桃園人，在地人多知道這些戰將有缺陷跟黑歷史，朱立倫也知道，所以朱立倫得要有一步棋，能壓住這些在地的戰將，結果讓朱立倫沒想到的是壓不住。

對於有媒體報導，「有黨政人士表示，有金主要韓國瑜出來選桃園市長」，黃揚明則認為，那件事應該是誤傳，因為可能是有人透露，桃園這一局黨務高層為了壓住羅智強，所以曾經問過韓國瑜，結果就有人出來放話了。