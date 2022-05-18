國內確診再破新高，重新帶起防疫宅在家吃美食的風氣，高雄義大皇家酒店與義大天悅飯店順勢推出全新外帶優惠，不僅開賣單點佳餚、整套套餐，2家飯店也同步推出經濟實惠的美味餐盒，每款120元起。

義大皇家酒店「皇樓中餐廳」近日延攬曾任職米其林1星餐廳店長的林凱主廚，率領團隊推出百道全新精緻粵菜，因應現階段許多民眾以外帶取代內用的用餐模式，即日起菜單上的任一菜色均可單點外帶，最低消費滿2000元以上即贈金華海鮮炒飯，滿6500元再加贈香蔥芙蓉海鮮蛋、咕嚕脆皮豬、松子生菜和牛鬆等總價值1500元的皇樓名菜。此外，還有「分饗闔家時光」豪華饗宴，包含經典佛跳牆、功夫菜炸子雞、海皇燴魚翅等，6人分享餐原價1萬2800元，外帶9800元，現省3000元；另有4人分享餐優惠價6800元。

「皇樓中餐廳」以多道頂級粵菜組成闔家餐。（義大皇家酒店提供）

義大皇家酒店「星亞自助餐廳」推出12種單點美食，還有蘋果蜜醬鴨胸與肋眼牛排雙主菜為主角的雙人分享餐，每套1580元；「義大利餐廳」的「紅白綠外帶套餐自由配」，雙人份量整套750元，就能享用義大利籍主廚法比歐特製的Pizza、義大利麵等道地料理，堪稱小資首選。

「星亞自助餐廳」也推出推外賣美食。（義大皇家酒店提供）

義大天悅飯店推出超厚實肉類「雙響炮」外帶美食，包括巨無霸路易士肋排或炙燒戰斧豬排2款可任選，每款999元。主廚選用重達1.2公斤的厚實台灣豬肋排料理的巨無霸路易士肋排，外層酥脆、肉質鮮嫩多汁的美味，切開後不僅四處飄香，更有滿滿的飽和肉汁；炙燒戰斧豬排則有傳統的中式照燒與西式香烤2種口味各2份，選用台灣溫體豬梅花肉部位，每支300公克厚實霸氣的份量，煎烤後呈現金黃酥脆外皮，加上帶油花的軟嫩肉質，可同時享受中西式烹調美味。

義大天悅飯店推為肉食主義者打造「雙響炮」外帶美食，有巨無霸路易士肋排或炙燒戰斧豬排2款可選購。（義大天悅飯店提供）

除了特色餐廳外賣產品，2家飯店同步推出美味餐盒，義大皇家酒店中餐宴會廳的8款餐盒均為雙主菜，每個售價180元，單筆訂購滿15個即贈送1個；義大天悅飯店則有印度、日式與傳統台式共9款口味，每個120元，位於高雄市、不分區，只要訂購30盒以上，即可享有免費外送服務。