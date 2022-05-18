疫情持續升溫，許多人因確診隔離在家，有位正妹也因為確診在家隔離，只好請家人幫忙備餐，她聽到家人門外喊「吃飯了」，一打開房門差點暈倒，門外境擺了張拜「地基主」在用的小桌子，桌上擺了2罐水，以及用紅色免洗碗裝的飯菜，整體樣子讓她直呼「這是在拜地基主嗎？」；網友見影片也笑翻「沒酒沒雞腿不行喔」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1段16秒影片，她表自己因確診在隔離，家人幫忙備餐，她聽到門外傳來「吃飯了」，她一打開門一看差點暈倒「這是在拜地基主嗎？」；該影片中可見門外有張拜「地基主」在用的小桌子，桌上有2罐水，用紅色免洗碗裝的飯菜，以及一大包白色內容物。

確診隔離期間家人幫忙備餐，她聽到家人喊「吃飯了」，一打開門差點暈倒，看到餐點像是在拜地基主。（翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，網友笑翻留言表示「隔離的餐具也是要用拋棄式？」、「這哪吃的飽」、「會不會先被毛小孩吃完」、「恭喜升格」、「很好的防疫措施」、「天啊！至少在活的時候吃得到」、「有菜有肉不錯了，我都是泡麵」、「不錯了 有些人還沒得吃呢」、「專業的菜碗」、「用聞的用聞的」。

另外也有網友開玩笑表示拜地基主，還少幾樣祭祀品「沒酒沒雞腿不行喔」、「地基主至少有雞腿QQ」、「還好沒有準備香跟金紙」、「忘了三柱香，跟兩杯酒杯」、「上面要插三支香」、「少了酒杯」。

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