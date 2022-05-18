中央銀行副總裁嚴宗大19日將赴立法院經濟委員會進行專題報告，根據書面報告指出，主要機構預測今年台灣經濟成長率多逾3％，CPI年增將高於2％，且美、英升息緊縮，示警國內利率預估走高，並關注新台幣匯率的穩定。

嚴宗大19日於經濟委員會進行「2022年下半年全球、亞太及台灣整體經濟、金融情勢的展望與分析」專題報告，書面報告表示，今年下半年仍面對地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、全球疫情反覆等不確定性，均可能使全球高通膨現象更持久，加上美、英等主要經濟體加速緊縮貨幣政策，均將使全球經濟成長放緩，金融市場波動加劇，進而影響國內經濟金融情勢，央行將密切關注，適時採行妥適貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並協助經濟成長的法定職責。

嚴宗大書面報告中說，今年以來台灣經濟穩健成長，預期下半年出口持續成長，民間消費復甦及投資動能挹注，主要機構對今年台灣經濟成長率預測值多逾3％。且因國際不確定性因素仍多，及國內疫情後續發展，均將影響下半年台灣經濟成長。

CPI（消費者物價指數）年增率方面，近來主要機構考量俄烏戰爭對台灣物價的影響，陸續上修今年CPI年增率預測值均逾2％。上半年CPI年增率居高，但將隨原油價格漲幅減緩，預估年中回降。

書面報告強調，全球通膨壓力仍高，主要經濟體恐加速緊縮貨幣，將衝擊全球經濟、擴大金融市場波動及加速國際資金移動，影響國內利率走勢，近月長短期利率均上升。同時若導致新台幣匯率過度波動與失序，不利國內經濟及金融穩定，央行將本於職責，維持外匯市場秩序及新台幣匯率的動態穩定。