國際旅遊日漸復甦，旅遊和休閒娛樂電商平台Klook為鼓勵員工在歷經2年無法自由出國旅行後，能重拾對海外旅遊的興趣，首次在全球正式推出「辦公度假」計畫，讓全球員工皆可到世界各地邊工作邊旅遊，最多長達30個工作日，也促進與在地團隊交流，為未來旅遊解封做準備。Klook表示，只要事先提出申請，與主管確認協調好工作時間，即便有時差也能達成不需用到年假的辦公度假，目前計畫推行到年底，將視情況看是否延長。

Klook台灣總經理林耀民（Sam Lin）說：「現今許多企業仍在摸索居家與辦公室的混合工作型態；特別是在Klook，我們不希望限制團隊一定得坐在辦公桌前工作，如果有機會我們更期待能鼓勵大家出門盡情探索這個世界，在任何地方找尋不同靈感；作為旅遊愛好者和擁護者，我們很興奮與大家分享這個全新的辦公度假計畫，讓Klook的員工可以在世界各地邊旅行邊工作，除了能享有公司補貼外，更重要的是能夠再次親身體驗全球旅行的快樂。」

過去幾年中，許多商務人士，特別是千禧世代，已習慣遠距工作，並能在忙碌的日常事務安插許多休閒活動，讓自己能有休息喘息的空間；據Klook數據指出，4月出境旅遊的預訂數快速成長，已是2月的3倍之多，顯示國際旅遊正快速復甦中，而旅客想要出國旅行的心情與念頭更較以前更加強烈；新加坡在出境市場成長最快，其次為泰國和南韓，這些國家的旅客也特別關注澳洲、馬來西亞、印尼、紐西蘭、泰國和英國等目的地。

與快速發展的「辦公度假」趨勢類似，Google 2021年一項研究指出，2019年以來亞太區旅客平均停留時間顯著增加，從3.5天拉長至5天，更有四分之一的旅客計畫逗留超過2個禮拜，相較於疫情前，旅客也偏好停留在同一個地區更久，而不像過去會安排在東南亞不同國家中旅遊。

Klook台灣也進行辦公室大調查，詢問員工最想去哪裡「辦公度假」，其中亞洲國家佔8成以上，「日本」獲得總投票數的四分之一位居第1名，除了能趁機在日本當地旅行外，許多員工也表示期待與當地團隊互相交流；其次為「南韓」和「泰國」，分別為20%與17%，紐澳與英國等國家則緊追在後，佔比各約13％。