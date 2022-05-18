這盤菜「加蛋不加價」！1名網友日前發現餐廳送來的炒青菜中，葉子上有1顆顆昆蟲卵，小小顆的卵聚集成一坨，整盤菜還不只1處出現，讓網友嚇壞說「我沒有要加蛋啊，老闆」；有網友認出疑似是荔枝椿象的卵，笑說「現在蛋很貴，老闆佛心」、「加料不加價，大補」。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」發文貼出1張照片，照片疑似是1份炒青菜，但綠色的菜葉中竟有1顆顆「圓形小球狀物」聚集成一坨吸附在葉上，疑似是某種昆蟲的卵，仔細看還不止一處有卵，讓原PO嚇壞，拍下照片說「我沒有要加蛋啊，老闆」。

1名網友日前發現盤中的炒青菜，葉子上有1顆顆昆蟲的卵，小小顆的卵聚集成一坨，整盤菜還不只1處出現，讓網友嚇壞說「我沒有要加蛋啊，老闆」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友紛紛留言「突然害怕，平常沒認真看」、「好噁，菜都沒洗乾淨」、「有些店家，為了省事，菜根本不洗不挑的」、「根本不會發現通常都到肚子裡了」、「那不是蛋啦，那是鮭魚卵啦」、「天啊！我沒注意過」「眼睛有夠利，要是我早就大口吃下去了」、「啵啵啵的口感」。

還有人笑說「現在蛋很貴，老闆佛心」、「加料不加價，大補」、「免費贈送啦，老闆的愛心」、「老闆：現在連送東西都要嫌，錢真難賺」；也有網友認出該卵疑似是荔枝椿象的卵，荔枝椿象每次產卵約14粒，一生可產卵5-10次，產卵全盛時期在窗簾、牆壁、盆栽都可以發現卵的存在。