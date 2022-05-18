國民黨今突襲徵召行政院前院長張善政選年底桃園市長，卻傳出黨內人士解讀是要讓黨前副祕書長羅智強知難而退，還點名相關發展是台北市議員徐巧芯爆料黨主席朱立倫與羅通話開始。讓徐不滿，晚間到朱臉書留言，要求找出放話者。

徐巧芯留言表示，黨中央要提名張善政是黨的權力，黨員都要遵守，且一同輔選她並無異議，但既然已經突襲提名，且朱立倫馬上要出發去美國好一段日子，此時最重要的事難道不是整合羅智強、立委呂玉玲等原本有意參者？

徐巧芯質疑，黨中央「將軍不是要將民進黨的軍？怎麼會想著將自己人的軍？」，現在怎麼讓匿名黨政人士在外面放話，說「將羅智強一軍」，把責任推給徐巧芯。

徐巧芯說，若黨內有民調，一定可以清楚看到「侏羅（朱羅）紀」事件後，國民黨在桃園整體選情不僅沒有下滑，反而追近了跟衛福部長陳時中差距。原因是這段疫情爆發期間，黨內日以繼夜監督政府防疫問題，讓民眾看到國民黨的力量。

徐巧芯批評，此時國民黨不選擇跟戰將在同一陣線也就罷了，還利用黨政人士反過來踩人一腳，是要讓大家怎麼為黨作戰？朱立倫最喜歡說什麼不要親痛仇快，不要讓人見縫插針，大家要團結，那怎可放任這類黨政人士在外面傷害黨員？

徐巧芯說，她會全力支持國民黨提名人選，但黨中央也絕對不該在此時放任匿名人士傷害自己的黨員，這完全無助團結，請主席明鑑。