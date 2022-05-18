比利時微電子研究中心（imec）於本周舉行的2022年未來高峰會（Future Summits 2022）上宣布，其永續半導體技術與系統（Sustainable Semiconductor Technologies and Systems；SSTS）研究計畫成功匯集了半導體價值鏈的關鍵成員，從像是蘋果、微軟等科技巨頭，到ASM、ASML、日本KURITA、日本SCREEN與Tokyo Electron等半導體設備商，全都參與其中。

imec為了推動永續發展，協助半導體產業減少碳足跡，去年成立了這項研究計畫，今年有了這些新夥伴的加入，將能促進全面性會談，過程中還能借助imec的專業能力與知識來降低半導體產業帶來的環境影響。

半導體產業正在蓬勃發展，市場需求之大前所未見，而晶片作為智慧移動裝置、物聯網（IoT）系統、與運算系統不可或缺的整合零組件，已經深深嵌入在現代生活當中。然而，半導體製造有其負面影響，需要消耗大量的能源與水資源，還會產生有害廢料。要解決這個問題，必須動員整體價值鏈齊心投入，而導入生態系的思維會是關鍵。

儘管系統整合商與無晶圓廠晶片公司致力在2030年或2040年之前實現碳中和目標，持續在其供應鏈與產品中投資減碳措施，但對於採用全新技術的晶片製造，他們通常缺乏正確洞見，難以做出貢獻，因為有關生命週期分析的現存資料有限。

imec透過其SSTS研究計畫，號召半導體價值鏈全員合作，共同縮減半導體產業在環境留下的碳足跡。該計畫整合了imec陣容強大的合作夥伴生態系，以及在製程技術、基礎設施與機械方面的專業洞察，能夠提供半導體價值鏈夥伴獨到見解，幫助了解在晶片技術定義與製造階段做出特定選擇所帶來的環境影響。蘋果公司於去年攜手imec加入SSTS研究計畫，是首位公開的合作夥伴，現在像是微軟等數家大型系統整合公司也偕手跟進。

SSTS研究計畫評估新科技帶給環境的影響，辨認影響重大的問題，並界定出那些增強環保意識的半導體製造解決方案。SSTS研究計畫主持人Lars-Ake Ragnarsson表示，目前導入較先進技術的半導體IC製造在環境足跡方面出現了資料缺口，這也是我們現在會先評估環境影響的原因，如此一來，我們才能在採用新一代技術時，利用這些訊息做出選擇。設備、材料與工具供應商是進行早期規畫的關鍵，舉例來說，他們可以設計更多環境友善的製程和生產工具，以應對未來這些新技術可能帶來的重大問題。我們也在聯繫多家晶圓廠，以期協助驗證與衡量這些評估結果。透過這個方式將整個半導體價值鏈納入共同合作，SSTS研究計畫可以盡可能地發揮其影響力。