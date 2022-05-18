台達化（1309）18日舉行法說會。總經理吳培基表示，受制大環境變數干擾，營運挑戰升高，將透過優化產品、客戶組合，提升績效。考量高值推展、把握古雷石化資源，將啟動台灣去瓶頸擴產計畫，ABS、EPS年增1.2萬噸、4,200噸，預計2023年第四季完成；古雷EPS新廠一期投資30萬噸，第一階段20萬噸預計2024年第三季投產。

台達化第一季出貨量相較去年同期，呈現相對穩定。其中，EPS銷售占比44％，包括中山廠EPS銷售占26％，其餘則由台灣產出；其次為ABS銷售占比約33％；PS第一季銷售占比約20％。

不過，在烏俄戰爭、通澎及大陸疫情衝擊需求能量，加上新產大舉開出，第一季部份產品已出現跌勢。

台達化副總顏太明指出，中國今年上游原料SM增產550萬噸，ABS、PS、EPS業者也加速擴產。其中，ABS今年將增產330萬噸，PS將新增230萬噸產能，EPS也增產125萬噸。

台達化認為，中國今年ABS、PS增產超過4成，市場出現結構性變化，三個產品需求將陷入修正，報價也恐下跌。至於原料SM供應商廠目前售價已在成本邊緣掙扎，預計SM報價將僵持在目前水位。

考量中國大幅擴產未來可能會降低進口需求，逐漸自給自足，甚至外銷出口，市場競爭更為加劇，台達化將持續優化客戶及產品組合，包括ABS增加直接客戶比例、GPS增加射出級比例、EPS增加一般級比例；並調整市場銷售，加速開發非中國大陸市場，減少中國市場結構性變化影響。