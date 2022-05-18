醫師施景中曾向台劇劇組解釋手術中的「王蟲縫法」，講解近1個多小時，與劇中女主角蔡淑臻合影。（圖／翻攝自施景中臉書）

近期熱播的台劇《村裡來了個暴走女外科》在戲中重現台大婦產科名醫施景中發明的「王蟲縫法」（Nausicaa suture），讓發生植入性胎盤的孕婦得以獲救。施景中近日也在臉書分享「王蟲縫法」的由來，起心動念是為了幫孕婦保有子宮，日後才有機會再懷孕，讓上萬網友直呼感動。

施景中在臉書粉專發文指出，國外對植入性胎盤大概可以分兩種作法，美國婦產科醫學會主張，最佳的作法就是不拿胎盤直接切除子宮；歐洲國家則大部份主張，生完將胎盤留在子宮裡，等4-6個月讓它自己萎縮掉，但仍有病人會發生大出血而喪命。

施景中表示，自己過去都採用美國作法，直接切除子宮保命，但2013年某次開刀，病人產前未發現是植入性胎盤，直到術中才發現有狀況，心想「病人是第一胎，如果切了子宮，她就再也不能生了」。

這個念頭讓施景中決定改變作法，反倒靈機一動自創出一套壓迫縫合法，由於縫起來的子宮就像宮崎駿卡通《風之谷》裡的王蟲，所以就叫它「王蟲縫法」（Nausicaa suture）。

為什麼王蟲縫法英文要叫Nausicaa呢？施景中解釋，因為王蟲在片中的名字叫「歐姆」，不大容易讓人聯想，考慮再三才改用Nausicaa（娜烏西卡，風之谷的女主角）命名，另一層涵義其實Nausicaa是希臘神話「奧德賽」中一個國王的女兒，名字有重生的意思。

施景中透露，近五年來自己開過近百例植入性胎盤，子宮順利保留機率大約93%，比歐洲刻意保留子宮的開法，成功率還要高許多。不過施景中仍自謙表示，「王蟲縫法太簡單，幾乎沒有技術門檻，英文名稱不好意思叫Nausicaa technique，只敢叫Nausicaa suture。」