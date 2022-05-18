網紅黃琳擁有天使臉孔與魔鬼身材，大學時期多次登上PTT表特版而被封為「世新女神」，同時擁明星臉而有「兇版Angelababy」美稱，在網路上享有超高人氣。黃琳近日分享前往海邊遊玩的美照及短片，不但偷拍視角超誘人，轉身「1秒抖動」UU的畫面太辣，把所有網友電暈。

黃琳日前到海邊玩拍美照及短片，畫面中她穿著「肚兜式」丁字褲比基尼，前方看似連身設計但背後美景幾乎全都露，絕美胸型與蜜桃臀一覽無遺；只見她趴在沙灘上放送深溝，攝影者使用躲在樹叢間隙的「偷拍視角」，取鏡巧思讓觀看者多了遐想空間；下個瞬間黃琳突然轉過身來，雙膝往沙灘上一跪的春光無限，「1秒抖動」UU的畫面辣度破表，成為整段絕美影片的畫龍點睛時刻。

畫面一出，連性感網美郭鬼鬼都來朝聖：「好想渡假喲」，網友暴動：「到底要多美」、「畫面太美」、「身材超好」、「戀愛了！無限循環」、「畫面裡的一切都很美」、「有偷窺琳的fu~」、「秀色可餐」、「好！好可愛！」、「我也要躲在樹叢裡偷看」、「無尻不歡」、「影片怎麼3個小時？」；不少人也好奇黃琳身後的美景是什麼地方：「好美，海灘在哪裡？」，惹火倩影再次掀起熱議。

黃琳日前曾在IG上傳Cosplay近來很夯的「NFT無聊猿」對比照，只見她戴上同款水手帽與愛心墨鏡，不同的是將藍白條紋T-shirt換成「比基尼」，未料竟包不住傲人上圍，只能遮住半截「胸器」，其餘部分幾乎要從旁邊溢出，超深事業線邪惡視角曝光，讓網友看的鼻血狂噴。