根據空軍發布西南空域動態，共機今有4架侵擾西南空域，包括1架運-8遠干機，1架運-8技偵機，2架殲-16機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

根據國防部統計，去年共機擾台已逾約970架次。根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。