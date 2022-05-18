民進黨17日表示，總統蔡英文就任6年來，從政策到推動落實，秉持讓民眾生活過得更好的理念，穩健讓各項績效與政策實現。中廣董事長趙少康批評，蔡政府不只在經濟表現上輸馬政府一大截，在防疫積極度以及整備上也遠不及馬政府，遇到問題只會甩鍋國民黨與地方政府，直言蔡英文活在象牙塔裡，民進黨活在元宇宙裡。

趙少康今(18日)在臉書上表示，2012年首次參選總統的蔡英文拍攝「過去四年，你過得好嗎？」廣告，當時引起高度討論，在蔡英文臉書留下2.2萬個讚、破千次分享。

2016年蔡英文首次當選總統，並在2020年連任，她的第二任期後天滿2年，國內面臨房價、物價屢創新高，薪資成長卻追不上通膨，實質薪資出現6年來首次衰退，主計長更預估今年痛苦指數將創10年新高。而當年蔡英文「過去四年，你過得好嗎？」影片，已經悄悄「被下架」。

趙少康指出，事實證明，蔡政府不只在經濟表現上輸馬政府一大截，面對新冠肺炎疫情，防疫積極度以及整備也遠不及馬政府，一路走來就是缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺藥品、缺病床，全民籠罩在染疫恐懼中，只有「綠友友」們賺得盆滿缽滿，政府無能，讓人民成芻狗。

趙少康直言，蔡政府挾黨媒合一優勢，豢養網軍、打擊異己，被批評就甩鍋國民黨與地方政府，蔡英文自己則活在象牙塔裡，完全聽不見人民的無奈，持續用「20年來經濟最好」的政治宣傳數據麻痺自己、矇騙選民，網軍治國、看報表治國。

趙少康說，相對蔡政府用來內宣的「平均薪資達5.5萬」、「空床率50％」等數據，藉此安慰自己和「死忠的」，在蔡政府就職6週年前夕，我們就用更真實的數據告訴蔡英文，大家的生活過得有多差！

他舉例，各縣市社會住宅數量，台北市在前市長郝龍斌任內打下基礎，目前仍名列全台第一，國民黨執政的新北、台中，社宅數緊跟其後，認真想照顧年輕人的生活，民進黨執政縣市仍敬陪末座，還活在自己的元宇宙！年底縣市首長與議員選戰，必須給民進黨一個檢討的機會，用選票表達人民的不滿、實現公平正義。