國民黨今徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，曾與張搭檔參選2020總統大選的高雄市前市長韓國瑜晚間在臉書表示，很高興看到在今年選情如此艱困之時，國民黨仍有許多優秀的青年人才紛紛表態願意投入選戰。

韓國瑜說，張善政是個充滿熱忱、重情義、且在科技與工程領域發光發熱的專業人才；2020年總統大選，國民黨處於沒有銀彈、沒有糧倉、選情最艱困之際，張義無反顧地願意擔任他的副總統候選人，讓他一直心存感激。

但韓國瑜也強調，他是昨天在電話中得知張善政院長被徵召參選桃園市長，且他也決定接受徵召、參與這場選戰，令我相當敬佩。

黨內傳出，朱立倫徵召張善政，是為了壓制有意參選桃園市長的黨前副祕書長羅智強，黨於是「拿韓系打深藍」。

韓國瑜說，他現在沒有公職，身為黨內一份子，希望黨中央在提名過程，能夠充分溝通、協調，顧及黨內同志的感受及權益，也唯有如此，才能讓國民黨真正齊心團結、將爭取人民福祉視為共同最大目標，「這是國瑜最衷心的期盼」。